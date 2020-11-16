Доктор Мясников перечислил смертельно опасные способы лечения коронавируса

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что в настоящее время люди из-за панических настроений иногда принимают меры для лечения коронавируса, которые являются смертельно опасными. Эти способы медик перечислил в своем Telegram-канале.

По словам доктора, ему известны случаи, когда запуганные легкой формой вируса люди начинали себе колоть кроверазжижающий препарат «Клексан». Он пояснил, что лекарство находили через «безответственных знакомых — медиков».

«Ко мне уже поступают такие жертвы самолечения с кровоизлиянием в мозг и сильным желудочно-кишечным кровотечением», — подчеркнул Мясников. Он добавил, что это лекарство никак не поможет при ОРЗ. По мнению врача, пациенты таким образом думали предотвратить цитокиновый шторм и тромбозы, но в итоге поставили свое здоровье и жизнь под угрозу.

«Это по сути самоубийство запаниковавшего больного ОРЗ, который затребовал себе самое "модное" лечение», — уточнил Мясников. Он также призвал заболевших не покупать и не принимать антибиотики. «Антибиотики на вирус не действуют. Никакие. Точка», — указал специалист.

Доктор рассказал, что стероидные гормоны при лечении коронавируса в форме ОРЗ применять опасно и противопоказано, а хлорокин—плаквенил и противовирусные препараты неэффективны. Он также напомнил, что компьютерная томография (КТ) является не лечебной процедурой, а диагностикой, и для нее должны быть показания.

Ранее Александр Мясников назвал способы снизить риск пневмонии. Он также рассказал, что вирусная пневмония поражает в основном пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания.