Доктор Мясников предостерег от нескольких ошибок в лечении коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что необходимо делать человеку, узнавшему о заражении коронавирусом. В Instagram доктор также назвал несколько ошибок, которые нередко допускают при лечении.

«Я уже многократно говорил, да вы все и сами видите, что в 90 процентах болезнь протекает как ОРЗ, а то и бессимптомно», — написал Мясников. В этом случае он предостерег заразившихся от паники и посоветовал понять, что никакого «радикального лекарства, обрывающего болезнь или предохраняющего от перехода в более тяжелую форму», не существует, как не существует лекарств от ОРЗ.

По словам доктора, хлорохин «не оправдал себя», антивирусные препараты показали себя как малоэффективные, а разжижающие кровь препараты показаны лишь небольшому проценту тяжелых больных в госпитальных условиях. «Большая ошибка — принимать при ОРЗ или вирусной пневмонии антибиотики. Не действует антибиотик на вирус. Как метод профилактики присоединения бактериальной инфекции вне госпитальных условий это не работает и только плодит резистентность к антибиотикам», — предупредил Мясников и подчеркнул, что непонимание этого факта привело к тому, что в аптеках нет антибиотиков, очень нужных людям с бактериальными инфекциями.

Говоря о том, как правильно лечиться тем, кто переносит коронавирус в легкой форме, Мясников дал те же рекомендации, что и для больных вирусным ОРЗ или гриппом. «Изоляция, полупостельный режим, обильное питье, легкая калорийная пища, частое проветривание комнаты, увлажнитель воздуха, при повышенной температуре — парацетамол. Как вспомогательные средства — витамины Д, С, препараты цинка, интерфероны в каплях в нос», — объяснил врач.

Мясников уточнил, что больному необходимо также иметь пульсоксиметр и измерять уровень кислорода в крови: если он не ниже 95 процентов, то все в порядке. «Легкие случаи (повторюсь — их подавляющее большинство) лечат на дому самые лучшие доктора — покой, время и позитивный настрой», — заключил телеврач.

Ранее Мясников нашел объяснение тому, почему при лечении больных иногда не хватает самого необходимого. По мнению доктора, многие пациенты проходят обследования, которые им не нужны, и «разоряют медицину».