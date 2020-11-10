Доктор Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников развенчал популярное заблуждение о высокой температуре тела человека. О мнимых ограничениях, придуманных людьми, он рассказал в программе «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1».

По его словам, пациенты часто задают вопросы по поводу приема душа при повышенной температуре. Специалист пояснил распространенное мнение, что если температура выше 37 градусов и есть симптомы простуды или недомогания, то надо отказаться от водных процедур.

«Люди лежат в поту, пахнут всеми ароматами немытого тела. И какой смысл? Душ принимать и можно, и нужно», — подчеркнул Мясников. Он добавил, что при температуре под 40 градусов человеку уже, вероятно, не до этого, так как он, может, уже не способен стоять на ногах.

В таком случае врач советует делать обтирания тела смоченной тряпкой. «Это только принесет облегчение человеку и никакого вреда», — уверен доктор. По словам Мясникова, простуда не является препятствием для ежедневного приема душа — от воды «кожа начинает дышать», а состояние человека улучшается, ему становится легче.

Ранее Александр Мясников развенчал популярные мифы о вредных продуктах. По мнению Мясникова, в список запрещенных продуктов, обычно попадают сливочное и растительное масло, мясо, куриные яйца, молоко и вино. Он утверждает, что представления врачей об этих продуктах в последние годы серьезно изменились.