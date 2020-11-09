Доктор Мясников призвал «не испытывать терпение» коронавируса

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников рассказал о возможных осложнениях у детей после перенесенного коронавируса. В Telegram-канале доктор отметил, что риск незначительный, а такие случаи крайне редкие, однако посоветовал «не испытывать судьбу» несовершеннолетних.

Специалист пообщался с главным детским инфекционистом Москвы и узнал, что в больницах столицы с коронавирусом находятся около 150 детей, причем семеро — с мультивоспалительным синдромом.

Мясников пояснил, что это редкое осложнение любой вирусной инфекции, но в данном случае все были связаны именно с коронавирусной. «Представляете, что чувствуют в семьях этих детей, что сейчас в больницах?! Это я к тому, что, слава богу, коронавирус, несомненно, щадит детей, но испытывать свою судьбу и "его" терпение не стоит», — призвал врач.

По его словам, дети действительно редко тяжело болеют COVID-19. «И мы, оберегая от инфицирования детей, в основном оберегаем себя и более старшее поколение», — заключил доктор.

Ранее Мясников раскритиковал публикацию подсчета смертей от коронавируса. Он посчитал, что эти данные не отражают всей ситуации с тем, от чего умирают люди. Врач предложил публиковать в таких случаях и число людей, которые в этот день умерли от других болезней.

Главврач также назвал ошибки, которые нередко допускают при лечении коронавирусной инфекции. По его словам, главное на амбулаторном этапе — не мешать организму побороться с вирусом. Он призвал больных в таких случаях не пользоваться антибиотиками.