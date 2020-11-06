Доктор Мясников раскритиковал публикацию подсчета смертей от коронавируса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников раскритиковал публикацию подсчета смертей от коронавируса. В Telegram-канале доктор отметил, что эти данные не отражают всей ситуации с тем, от чего умирают люди.

Специалист подчеркнул, что в мировых новостях каждый день идут числа с новыми положительными тестами на коронавирус и смертности от COVID-19. «Может быть будет справедливо дополнять их еще несколькими строчками?» — задался вопросом Мясников.

Врач предложил публиковать в таких случаях также и число людей, которые в этот день умерли от инфаркта, инсульта, онкологии, а также болезней легких, печени, травм и других инфекций. «Ведь казалось бы, логично приводить статистику в рамках общей картины? Но никто и никогда такую таблицу публиковать не будет», — уверен Мясников.

По его словам, в этом не заинтересованы ни во Всемирной организации здравоохранения, ни в Университете Джонса Хопкинса, ни в мировых СМИ. Доктор привел данные портала Worldometers о том, что от коронавируса погибли девять тысяч человек за сутки. Он указал, что на этом же ресурсе можно узнать, что от других причин за день умерли более 116 тысяч человек. «Это лишь то, что учтено», — констатировал специалист.

Ранее Александр Мясников назвал ошибки, которые нередко допускают при лечении коронавирусной инфекции. По его словам, главное на амбулаторном этапе — не мешать организму побороться с вирусом. Он привел в пример то, как знакомого с легкой формой лечили «лошадиными дозами антибиотиков» и противомалярийным препаратом и посчитал, что пациент выздоровел вопреки лечению.