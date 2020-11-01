Мясников констатировал невозможность истребить COVID-19 коллективным иммунитетом

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, как коллективный иммунитет может помочь в борьбе с коронавирусом. В Telegram-канале он констатировал, что это, однако, не является возможностью полностью истребить COVID-19.

По словам Мясникова, слишком часто понятие коллективного иммунитета толкуют неправильно, уверяя, что если все переболеют или вакцинируются, то коронавирус исчезнет. «Увы — это не так», — пояснил специалист.

Доктор подчеркнул, что логика любого вируса — не самоликвидироваться, но и не быть настолько смертельным, чтобы «лишить в итоге самого себя среды обитания». Он заметил, что отказы прививаться от кори привели к росту случаев заболевания, хотя казалось, что болезни уже и нет.

«В отношении коронавируса "коллективный иммунитет" подразумевает вырождение ковид в ОРЗ», — заметил Мясников. Врач заключил, что вирус не исчезнет, поэтому расслабиться полностью не удастся, но, «несомненно, резко замедлит свое распространение». По прогнозу Мясникова, в 2022 году люди будут относиться к коронавирусу более спокойно — как к простуде.

Ранее Александр Мясников порассуждал о ситуации в западных странах в период второй волны пандемии коронавируса. По его мнению, Европа «погрузилась во мрак» в попытках справиться с ситуацией.