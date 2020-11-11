Доктор Мясников констатировал беспомощность «белого человека» из-за коронавируса

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус необходимо признать природным явлением. В Telegram-канале он констатировал беспомощность «белого человека» из-за COVID-19.

«Мы вот не воспринимаем COVID как природное явление. Мы с ним боремся!» — отметил специалист. Доктор рассказал, что туземцы, живущие на коралловых островах Полинезии, прекрасно осведомлены о природных явлениях, таких как приливы и отливы, периоды штормов и штилей. По его словам, эти поселения вполне приспособлены для жизни в их нестабильном мире.

Мясников считает, что и страны переживут «сегодняшнее обострение», имея в виду пандемию. «COVID никуда не уйдет, приливы и отливы неизбежны», — добавил врач.

Он призвал воспользоваться «очередным отливом» и разработать форму сосуществования с новым коронавирусом. Ведущий заключил, что пока лишь видит, как «белый человек» оказался беспомощнее туземца во взаимоотношениях с природными явлениями.

Ранее Мясников объяснил, что необходимо делать человеку, узнавшему о заражении коронавирусом. Он также назвал несколько ошибок, которые нередко допускают при лечении. Одна из главных, по его мнению, — прием антибиотиков.