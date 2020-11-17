Доктор Мясников объяснил отмену повторного теста на коронавирус

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников прокомментировал новые правила Роспотребнадзора о выписке переболевших коронавирусом пациентов сразу после первого отрицательного теста. В своем Telegram-канале он объяснил отмену повторного анализа.

По его словам, исследования показали, что риск заразиться от такого больного крайне мал, а сами тесты зачастую показывают положительный результат и после выздоровления.

«Наиболее высок риск заражения ковидом за два дня до появления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления», — подчеркнул специалист. Однако в последующие пять-шесть дней эти риски минимизируются — вероятность заразиться крайне мала, добавил врач.

Мясников рассказал, что обзор 28 исследований подтверждает, что ПЦР-тест остается положительным в среднем 18 дней, но примерно у 20 процентов людей анализ будет показывать наличие вируса в течение нескольких месяцев. «При этом они не являются источниками инфекции», — заключил специалист.

16 ноября Роспотребнадзор установил новые правила выписки пациента, переболевшего COVID-19. Согласно новому постановлению, отпустить человека из больницы домой можно после первого отрицательного ПЦР-теста. Прежде для этого требовалось два анализа. В документе также указано, что выполнить исследование и предоставить результат пациенту нужно не позднее чем через 48 часов после тестирования.