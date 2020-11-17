Доктор Мясников оценил опасность мутировавшего коронавируса

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников прокомментировал статью журнала Cell о том, что первоначальный коронавирус мутировал в новый вариант под маркировкой D614G. В Telegram-канале он оценил опасность такого развития вируса.

Доктор заявил, что ответить на вопрос, стал ли COVID-19 более заразным и опасным непросто, потому что в лабораторных условиях D614G «показывает склонность к более быстрому распространению», но в реальной жизни это не подтверждается.

По словам Мясникова, текущие видимые всплески, то есть волны заболеваемости, «укладываются в логику эпидпроцесса». Он пояснил, что надо помнить о многократно увеличивающемся количестве проведенных тестирований и «не всегда адекватной оценке полученных результатов».

«Смертность также не увеличилась. Наоборот — относительно растущих цифр положительных тестов она снижается. Несмотря на отдельные всплески показателей смертности в разных странах, в среднем она в разы ниже того, что было весной», — заявил врач. Мясников выразил надежду, что в настоящее время идет закономерный процесс вырождения вируса в обычное острое респираторное заболевание (ОРЗ).

Ранее Александр Мясников прокомментировал новые правила Роспотребнадзора о выписке переболевших коронавирусом пациентов сразу после первого отрицательного теста. По его словам, исследования показали, что риск заразиться после выписки крайне мал, а тесты зачастую положительны и после выздоровления.