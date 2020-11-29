Разработчик назвал сроки поступления вакцины «ЭпиВакКорона» в гражданский оборот

Ввод в гражданский оборот вакцины «ЭпиВакКорона» может состояться в декабре. Такие сроки назвал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, передает ТАСС.

Разработчик заявил, что сейчас центр произвел уже 35 тысяч доз вакцины, до конца года будет произведено суммарно 50 тысяч доз. Часть из них, около пяти тысяч доз, пошла на пострегистрационные клинические исследования, и остальные будут вводиться в гражданский оборот.

Ранее Максютов заявил, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году. По его словам, вирус сохранится, но сама пандемия уйдет в следующем году. По его мнению, пандемия закончится, как только будет сформирован достаточный коллективный иммунитет, а для этого необходимо привить около половины населения.

К настоящему моменту в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат, этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск начнется в феврале 2021 года.