Британские ученые оценили информацию о российской вакцине от COVID-19

Британские вирусологи оценили информацию о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» и перечислили причины, указывающие на ее эффективность. Своим мнением они поделились в интервью CBC.

«Данные соответствуют тому, что вакцина достаточно эффективна. Эти результаты согласуются с тем, что мы видим у других вакцин», — считает профессор фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивен Эванс. По его словам, успехи других фармакологических компаний убедительно свидетельствуют о том, что российская вакцина, вероятно, также будет хорошо действовать.

В результатах испытаний «Спутника V» не видит причин сомневаться и профессор вирусологии британского университета Рединга Йен Джонс. Телеканал сообщает, что положительную оценку российской вакцине ученые дали на основании того, что метод аденовирусной доставки, лежащий в основе вакцины, созданной Центром имени Гамалеи, «раз за разом показывал свою успешность».

Стивен Эванс объяснил более скептическое отношение к российской вакцине в мире тем, что процессы в США и Европе гораздо более открыты и прозрачны, чем в России. «Мы не знаем, насколько тщательно отслеживаются их исследования и насколько тщательно о них сообщается», — сказал он. Вместе с тем он отметил, что некоторые страны ее все же покупают, «веря, что России удалось что-то создать».

24 ноября сообщалось, что эффективность первой российской вакцины от коронавируса превысила 95 процентов. На 42-й день после первой инъекции (21-й день после второй инъекции) предварительные данные показали эффективность более чем на 95 процентов. К этому моменту у добровольцев уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.