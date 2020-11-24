Эффективность вакцины «Спутник V» превысила 95 процентов

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превысила 95 процентов. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

По данным специалистов Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), на 28-й день после получения инъекции эффективность вакцины составила 91,4 процента.

Уже на 42-й день после первой инъекции (21-й день после второй инъекции) предварительные данные показали эффективность более чем на 95 процентов. Отмечается, что к этому моменту у добровольцев уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

Ранее разработчики «Спутника V» объяснили более высокую эффективность российской вакцины по сравнению с зарубежным препаратом AZD1222 от компании AstraZeneca. По их словам, это связано с тем, что отечественные разработчики используют аденовирус человека, а не шимпанзе.

Американская компания Pfizer 18 ноября сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.