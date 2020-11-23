Объяснено преимущество российской вакцины от коронавируса над зарубежной

Более высокую эффективность российской вакцины «Спутник V» по сравнению с зарубежным препаратом AZD1222 от компании AstraZeneca можно объяснить использованием отечественными разработчиками аденовируса человека, а не шимпанзе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Спутник V».

«Возможная причина 62-процентной эффективности препарата AstraZeneca заключается в том, что иммунитет к аденовирусному вектору шимпанзе, возникающей после первого укола, делает второй укол неэффективным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в российском препарате, эффективность которого оценили в 92 процента, эта проблема не возникла, потому что было использовано «два разных аденовирусных вектора человека для двух прививок».

Ранее вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев сравнил эффективность российской и оксфордской вакцин от коронавируса. По его словам, вакцина AZD1222, разрабатываемая британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, проигрывает в сравнении с российской вакциной «Спутник V», поскольку ее эффективность ниже.

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от COVID-19 после того, как один из участников исследования заболел поперечным миелитом (воспаление спинного мозга). Позже, в октябре, стало известно о смерти одного из добровольцев национальных испытаний вакцины от AstraZeneca. Выяснилось, что участник тестов получил плацебо, и компания продолжила испытания.