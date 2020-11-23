Раскрыта эффективность оксфордской вакцины от коронавируса

Вакцина AZD1222, разрабатываемая британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, показала среднюю эффективность в 70 процентов. Об этом сообщается на сайте фармацевтической компании.

Во время испытаний проверялись два варианта введения вакцины. В первом случае более чем 2,7 тысяч человек AZD1222 была введена сперва в половинной дозе, а через месяц в полной, и эффективность составила 90 процентов. Вариант с вводом двух полных доз с разницей в месяц испытывался на 9 тысячах людей и результат составил всего 62 процента. Комбинированный анализ обоих режимов дозирования показал среднюю эффективность 70 процентов.

Также в ходе исследований выяснилось, что защита от COVID-19 появляется спустя 14 дней после получения двух доз вакцины. Тяжелых случаев заболевания у участников испытания AZD1222 не зафиксировано.

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от COVID-19, после того, как один из участников исследования заболел поперечным миелитом (воспаление спинного мозга). Позже, в октябре, стало известно о смерти одного из добровольцев национальных испытаний вакцины от AstraZeneca. Выяснилось, что участник тестов получил плацебо и компания продолжила испытания.