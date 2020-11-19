Оксфордская вакцина от коронавируса показала хорошие результаты у пожилых

Разрабатываемая Оксфордским университетом вакцина от коронавируса прошла вторую фазу испытаний, показав хорошие результаты у пожилых людей — старше 60 и 70 лет. Об этом сообщает в четверг, 19 ноября, «Русская служба Би-би-си».

В настоящее время стартовала третья фаза испытаний, участниками которой станут волонтеры из разных стран мира. Предполагается, что до конца года появятся первичные результаты.

Великобритания заключила предварительные контракты на поставку десятков миллионов доз шести вакцин-кандидатов, которые сейчас проходят клинические испытания. Наибольшие надежды в стране возлагают на вакцину Оксфордского университета, разработанную совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Третья фаза испытаний проходит в Великобритании, Бразилии, Индии, ЮАР, Японии и должна вскоре возобновиться в США. Ранее в октябре один из участников испытаний вакцины скончался «в результате осложнений от COVID-19», однако тестирование препарата решили продолжить.