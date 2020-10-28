В Великобритании усомнились в эффективности первых вакцин от коронавируса

Первое поколение вакцин от коронавируса может оказаться эффективным не для всех людей и иметь лишь временное действие, считает глава целевой рабочей группы правительства Великобритании по вакцинам Кейт Бингем. Ее статья опубликована в журнале The Lancet, передает ТАСС.

Специалист полагает, что первые вакцины могут лишь уменьшать симптомы, и даже в таком случае могут эффективно работать не для всех или не на долгий срок.

Бингем призвала воздержаться от оптимизма по поводу разработки вакцины. «Мы не знаем, будет ли у нас вообще вакцина», — усомнилась она.

На данный момент Великобритания заключила предварительные на поставку десятков миллионов доз шести вакцин-кандидатов, которые сейчас проходят клинические испытания. Наибольшие надежды в стране возлагают на вакцину Оксфордского университета, разработанную совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Третья фаза испытаний проходит в Великобритании, Бразилии, Индии, ЮАР, Японии и должна вскоре возобновиться в США. Ранее в октябре один из участников испытаний вакцины скончался «в результате осложнений от COVID-19», однако тестирование препарата решили продолжить.