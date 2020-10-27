Билл Гейтс усомнился в эффективности американских вакцин от COVID-19

Основатель Microsoft Билл Гейтс усомнился в эффективности некоторых разрабатываемых в США вакцин от коронавируса. Об этом он заявил в ходе интернет-семинара, организованного порталом Yahoo, сообщает ТАСС.

Гейтс предположил, что в начале 2021 года, «если хоть немного повезет», будет разработано две или три из шести американских вакцин от COVID-19, которые сейчас проходят третью стадию испытаний. «Если появятся какие-то проблемы с безопасностью, то некоторые из шести могут отпасть», — добавил он, пояснив, что это может произойти в случае, если какие-то из препаратов «окажутся неэффективными». Вместе с тем Гейтс отметил, что вероятность этого низкая.

Кроме того, Билл Гейтс спрогнозировал, что ситуация с распространением коронавируса в Соединенных Штатах осенью ухудшится, случаев заражения и смертей будет больше, а еще тяжелее положение станет в условиях зимней погоды. По его мнению, ситуация стабилизируется к лету, когда США смогут произвести достаточные объемы вакцины, чтобы обеспечить «существенное снижение смертности», а в течение второй половины 2021 года, скорее всего, на большей части территории страны смогут возобновить свою работу школы.

Также основатель Microsoft усомнился в эффективности методов тестирования населения на COVID-19, назвав их «такой пустой тратой денег».

Ранее Билл Гейтс назвал условие возвращения к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Он также заявлял, что пандемия коронавируса закончится в лучшем случае в 2022 году.

До этого основатель Microsoft назвал большую часть проводимых в США тестов на наличие коронавируса совершенно бесполезными. Он упрекнул органы здравоохранения в том, что исследования проводят слишком долго, а доступ к диагностике имеет ограниченное число граждан.