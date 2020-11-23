Джонсон рассказал о фантастических результатах испытаний вакцины от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал данные об испытаниях вакцины от коронавируса AZD1222 компании AstraZeneca. Заявление политик сделал в Twitter.

«Наши блестящие ученые из Оксфорда и AstraZeneca — молодцы, так держать», — написал премьер. Он назвал результаты испытаний британской вакцины фантастическими. Джонсон добавил, что впереди будет еще несколько проверок препарата.

Ранее представители компании AstraZeneca рассказали, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70 процентов. В ходе исследований также выяснилось, что защита от COVID-19 появляется спустя 14 дней после получения двух доз вакцины.

В сентябре AstraZeneca приостановила испытания своей вакцины от COVID-19 после того, как один из участников исследования заболел поперечным миелитом (воспаление спинного мозга). Позже, в октябре, стало известно о смерти одного из добровольцев национальных испытаний вакцины от AstraZeneca. Выяснилось, что участник тестов получил плацебо, и компания продолжила испытания.