Вакцина от коронавируса подняла цены на нефть

Новости о вакцине от коронавируса подняли цены на нефть до максимума за несколько месяцев. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.

К 11:22 по московскому времени стоимость январьского фьючерса на нефть марки Brent превысила 46 долларов за баррель впервые с 2 сентября 2020 года. Стоимость американского сырья марки WTI с поставкой в январе достигла 43,31 доллара, что также стало максимумом за несколько месяцев.

Цены выросли на фоне роста оптимизма инвесторов после того, как британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от коронавируса показал эффективность от 70 до 90 процентов. Кроме того, 22 ноября советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи объявил, что вакцинацию в Соединенных Штатах могут начать уже 11 декабря.