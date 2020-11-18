Разработчик Pfizer заявил о 95-процентной эффективности вакцины

Компания Pfizer сообщила, что ее вакцина эффективна на 95 процентов. Кроме того, разработчик заявил о наличии данных о безопасности препарата, пишет Mirror.

Эффективность вакцины была одинаковой для всех возрастных и этнических демографических групп. Серьезных побочных эффектов зафиксировано не было. Компания намерена через несколько дней подать заявку на регистрацию, пишет издание.

При испытании более 43 тысяч добровольцев было зарегистрировано 170 случаев заражения коронавирусом, из которых 162 получили плацебо.

Компания намерена через несколько дней подать заявку на регистрацию.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований составила 92 процента.