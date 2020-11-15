Для первой иностранной вакцины от коронавируса нашли перевозчика

Для первой иностранной вакцины от коронавируса, разрабатываемой совместно американской Pfizer и немецкой BioNTech, нашли перевозчика, пишет CNBC. Дубайская авиакомпания Emirates предложила свою помощь при распространении препарата по разным странам мира.

О сотрудничестве перевозчика с фармацевтами рассказал глава Emirates Тим Кларк. По его словам, компании стараются внедрить в обе отрасли передовой опыт, который гарантирует, что вакцину оперативно получат все нуждающиеся. «Если смотреть в целом, это вся планета», — отметил Кларк.

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При этом он назвал стоящую перед компаниями задачу сложной, во многом из-за условий, в которых должна храниться вакцина при транспортировке. Главное из них — температура окружающей среды должна быть не выше минус 70 градусов по Цельсию. По словам Кларка, Emirates уже обладает необходимыми техническими средствами для перевозки препарата.

В начале ноября Pfizer и BioNTech сообщили об успешном завершении третьей стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса. Согласно заявлению разработчиков, препарат показал эффективность на уровне 90 процентов. Сообщение привело к росту фондовых рынков во многих странах, в первую очередь в США.

15 ноября стало известно предположительное название вакцины — Covuity. Соответствующая патентная заявка недавно была одобрена регулирующим органом Евросоюза. Альтернативные варианты: Rnaxcovi, Kovimerna и Comirnaty.