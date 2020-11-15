Стало известно название первой зарубежной вакцины от коронавируса

Первая зарубежная вакцина от коронавируса, близкая к стадии массового производства, может получить название Covuity. Об этом стало известно британскому изданию The Telegraph, изучившему заявки на регистрацию товарных знаков в США и Евросоюзе.

Заявка на регистрацию препарата Covuity была подана в регулирующие органы ЕС 30 мая. В ней препарат характеризуется, как «вакцина для использования людьми». Заявка была одобрена в начале ноября.

В США аналогичная заявка была подана 1 июня, но пока не одобрена и до сих пор рассматривается. Помимо этого, доменное имя covuity.com зарегистрировано фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, занимающимися разработкой препарата.

Материалы по теме Забрать свое Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить? Не дышите Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?

Также издание приводит другие возможные варианты названий: Rnaxcovi, Kovimerna и Comirnaty. Однако вероятность их окончательного утверждения ниже.

Отмечается, что компании ответственно подходят к выбору названия, поскольку в условиях глобальной пандемии оно может стать нарицательным и использоваться любыми производителями по всему миру — по аналогии с аспирином.

Сообщения об успешных испытаниях вакцины от Pfizer и BioNTech вызвали рост фондового рынка во многих странах, в первую очередь в США. При этом лучшие результаты, помимо разработчиков препарата, показали бумаги компаний, считающихся недооцененными.