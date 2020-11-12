Мировую экономику предостерегли от иллюзий

Глава швейцарского инвестбанка UBS Аксель Вебер предостерег мировую экономику от иллюзий по поводу быстрого восстановления от последствий пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса. Слова финансиста приводит CNBC.

«Я не пессимист и верю, что мы справимся с проблемами. Но вместе с тем мы не должны питать иллюзий и думать, что это случится быстро. На самом деле это займет некоторое время», — отметил Вебер.

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По его словам, возвращение к докризисному уровню ВВП — как на глобальном уровне, так и для отдельных стран — займет не меньше года. Восстановление прежних темпов роста и снижение безработицы может потребовать около двух лет.

Выступление глав UBS состоялось на фоне новостей об успешных испытаниях сразу двух вакцин от коронавируса: от американской Pfizer и немецкой BioNTech. Они послужили драйвером для роста фондовых индексов по всему миру, прежде всего в США.

По словам Вебера, массовое производство вакцин и обеспечение ими нуждающихся займут определенное время. Финансист призывает относиться к подобным новостям со скептицизмом.