Европа договорилась о спасении своей экономики

Власти Евросоюза договорились о параметрах будущего общего бюджета блока, пишет Bloomberg. Это делает возможным реализацию плана по спасению европейской экономики.

Представители всех 27 стран-членов ЕС достигли предварительного соглашения о размере долгосрочного бюджета блока. На переговорах учитывался проект фонда объемом 750 миллиарда евро, призванного стимулировать европейскую экономику в условиях пандемии коронавируса.

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Ожидается, что план восстановления континентальной экономики увеличит расходы общего бюджета до беспрецедентных 1,8 триллиона евро. Он представляет собой специальный фонд, который будет наполняться за счет выпуска облигаций от имени Еврокомиссии. 500 миллиардов пойдут на безвозмездные гранты, еще 250 будут выданы в качестве кредитов правительствам наиболее пострадавших от пандемии стран. Ожидается, что такая помощь позволит увеличить объем производства в ЕС на два процента, а для погашения долга придется ввести налог на общеевропейском уровне.

Принятие плана, как и общего бюджета, требует согласия всех членов ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил блокировкой инициативы в случае, если выделение помощи и ее размер будут привязаны к соблюдению теми или иными странами принципа верховенства права.

План по восстановлению европейской экономики уже вызывал многочисленные споры. Менее пострадавшие от пандемии и более благополучные страны возражали против финансирования чужой экономики за свой счет. К тому же, финансисты высказывали опасения о том, что беспрецедентные вливания приведут к резкому росту денежной массы и, как следствие, инфляции.

Параллельно с планом восстановления Европейский центробанк реализует программу количественного смягчения, выкупая корпоративные и государственные облигации у коммерческих банков. Ее общий размер должен составить 1,3 триллиона евро.