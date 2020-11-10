Стало известно о побочных эффектах вакцины Pfizer

Добровольцы, принимавшие участие в тестировании вакцины Pfizer, рассказали о побочных эффектах после приема препарата. Об этом сообщает издание Mirror.

Журналистам издания стало известно, что принимавшие участие в испытаниях вакцины от коронавируса пожаловались на головную боль, повышение температуры, ломоту в теле. В частности, у одной из женщин после первого укола появились симптомы гриппа, которые усилились после второго приема лекарства.

44-летний Гленн Дешилдс (Glenn Deshields) из Техаса сравнил побочные эффекты от вакцины с тяжелым похмельем. В материале говорится, что тестирование вакцины Pfizer проходило вслепую, то есть пациенты не знали, получают ли они настоящее лекарство или плацебо. В частности, Дешилдс заявил, что точно знает о том, что ему вкололи настоящий препарат, так как недавно он получил положительный результат после теста на антитела от COVID-19.

По оценкам Mirror, в испытаниях вакцины Pfizer и BioNTech приняли участие более 43 500 человек в шести странах.

Об успехе испытаний вакцины от коронавируса американской фармацевтической компании Pfizer и ее биотехнического партнера BioNTech стало известно 9 ноября. Представители Pfizer заявили, что третья фаза испытаний продемонстрировала эффективность вакцины более чем у 90 процентов испытуемых.