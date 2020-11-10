Московская биржа установила рекорд

Индекс Московской биржи установил рекорд, поднявшись выше уровня трех тысяч пунктов, свидетельствуют данные площадки. В последний раз этот рубеж был преодолен в начале сентября.

На момент публикации значение индекса равнялось 3004,82 пункта. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,54 процента.

Индекс РТС, отражающий те же индикаторы, что и индекс Московской биржи, но рассчитываемый в долларах, вырос на 0,17 процента — до 1238,44 пункта.

Опрошенные РБК аналитики считают, что поводом для оптимизма инвесторов стали новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также результаты президентских выборов в США (официально еще не объявленные), рост нефтяных котировок и подписание соглашения о прекращении боевых действий между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.