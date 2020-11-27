Минздрав определил порядок и сроки вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса начнется в январе или феврале 2021 года. Первыми планируется привить людей из групп риска. Такой порядок и сроки определил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости в пятницу, 27 ноября.

По его словам, вакцинация групп риска начнется уже в декабре. В них входят медработники, учителя, сотрудники служб жизнеобеспечения, пациенты с сахарным диабетом, ожирением, гипертонией и люди старшего возраста, напомнил министр.

«Сейчас идет полным ходом масштабирование производства», — сказал Мурашко. При этом он подчеркнул, что массовая вакцинация уже началась.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал начало массой вакцинации в России. По его словам, вакцинация начнется до Нового года и будет проходить поэтапно с учетом географических особенностей страны.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.