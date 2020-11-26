Кремль анонсировал начало массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года. Ее анонсировал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, вакцинация будет проходить поэтапно и с учетом географических особенностей страны. «Будет определенная этапность, но задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить [вакциной] всех желающих», — уточнил Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что вакцинация обязательно будет добровольной.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года. По ее словам, уже выпущены в оборот более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V», до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

По словам производителей российской вакцины от коронавируса, эффективность «Спутник V» превысила 95 процентов уже на 42-й день после первой инъекции (21-й день после второй инъекции). К этому времени у добровольцев уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

В России на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат «Спутник V». 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор». В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.