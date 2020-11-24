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Мишустин объявил о добровольной вакцинации от коронавируса

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Вакцинация от коронавируса будет проходить добровольно, сделать прививку можно будет в каждом регионе, объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его заявление публикует РИА Новости.

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«Возможность привиться от коронавируса должна быть в каждом регионе нашей страны и у каждого человека», — сказал глава правительства на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

О добровольном характере предстоящей прививочной кампании ранее заявляли официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и вице-премьер Татьяна Голикова. Пресс-секретарь президента подчеркивал, что о принуждении не может быть и речи.

По словам Голиковой, массовая вакцинация от коронавируса планируется с нового года. Более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» уже выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз, уточнила она.

11 ноября директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от COVID–19 по месту жительства может начаться в январе-феврале следующего года.

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