Голикова назвала сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в России планируется с нового года, она будет добровольной, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее цитирует РИА Новости во вторник, 24 ноября.

По ее словам, более 117 тысяч доз отечественной вакцины «Спутник V» уже выпущены в оборот, до конца года планируется произвести более двух миллионов доз.

20 ноября директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина заявила, что третья фаза клинических испытаний препарата «Спутник V» показывает его чрезвычайно высокую эффективность.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о добровольном характере вакцинации против COVID–19.

Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. В настоящий момент ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.