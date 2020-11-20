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В Минздраве объявили о чрезвычайно высокой эффективности вакцины «Спутник V»

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

Третья фаза клинических испытаний отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» показывает ее чрезвычайно высокую эффективность. Об этом объявила директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина, сообщает РИА Новости.

«Эффективность весьма и весьма высока, чрезвычайно высока», — сказала она.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что производители «Спутник V» направили в штаб-квартиру ВОЗ заявку на сертификацию препарата.

Массовая вакцинация по месту жительства может начаться в России в январе-феврале следующего года, заявлял директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ориентировочно в мае-июне 2021 года начнутся исследования вакцины на детях и беременных. До этого должны пройти испытания на пожилых.

Препарат «Спутник V» был создан учеными из центра имени Гамалеи основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. Он стала первой зарегистрированной в мире вакциной от COVID-19. Клинические исследования препарата на данный момент идут в России, Индии, Бразилии и других странах.

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