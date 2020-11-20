Эпидемиолог оценила влияние массовой вакцинации на пандемию коронавируса

Массовая вакцинация окажет значимое влияние на ход пандемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, вакцинация большей части населения приведет к значимому снижению заболеваемости.

Ранее россияне раскрыли побочные эффекты вакцины от COVID-19: после прививки может наблюдаться повышенная температура, слабость, боль в груди и потеря веса.

19 ноября производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.

По данным на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии превысило два миллиона и достигло 2 015 608. Общее число выздоровлений составляет 1 526 656, летальных исходов — 34 850.