В ВОЗ подана заявка на сертификацию российской вакцины «Спутник V»

Производители отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» подали заявку на сертификацию во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Сейчас мы знаем, что вакцина "Спутник" подана на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала Вуйнович.

Она отметила, что пока организация не высказалась ни за одну вакцину против COVID-19, потому что препараты должны пройти систему оценки сначала в своей стране, потом на международном уровне.

Представитель организации уточнила, что вакцинация поможет преодолеть пандемию, но люди все равно не перестанут заражаться вирусом, потому что «вакцинация не лечит, а предупреждает». Сама она собирается привиться той вакциной, которая будет производиться в стране пребывания. «Если я буду в России, тогда буду [прививаться] здесь. Если буду в Сербии, дома, тогда буду [прививаться] вакциной, которая будет там», — пояснила она.

Вуйнович добавила, что у ВОЗ нет вопросов к российским данным по смертности от инфекции и к прозрачности соответствующей статистики. Она указала, что схожие с Россией показатели летальности среди зараженных на 100 тысяч населения имеют Германия и некоторые другие страны.

Вакцина «Спутник V» стала первой зарегистрированной в мире. Сейчас ее клинические исследования проводятся в России, Индии, Бразилии и других государствах.