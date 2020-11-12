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В России умерли рекордные 439 пациентов с коронавирусом за сутки

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 439 пациентов с коронавирусом — данные цифры стали рекордными за время пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 12 ноября.

439
пациентов с коронавирусом
умерли в России за последние сутки

Кроме того, за последние сутки в России выявлено 21 608 новых инфицированных в 85 регионах. Из них 25,8 процента не имели клинических проявлений болезни.

Предыдущее рекордное число летальных исходов из-за коронавируса за сутки было отмечено накануне, 11 ноября. Тогда умерли 432 инфицированных пациента. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 32 032 летальных исхода среди зараженных COVID-19.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии умерли свыше 1,3 миллиона человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса запланирована на январь и может продлиться около года.

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