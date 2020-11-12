В ВОЗ напомнили об основных отличиях коронавируса от гриппа

COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако для определения верного диагноза стоит обратить внимание на отличающиеся проявления этих двух болезней. Об этом РИА Новости напомнила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Так, кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость — общие для коронавируса и вируса гриппа признаки. SARS-CoV-2 дополнительно вызывает одышку, потерю вкуса и обоняния, отметили в в ВОЗ.

Кроме того, о тяжелой форме COVID-19 свидетельствуют потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов, а также спутанность сознания. С такими симптомами следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, призвали в организации. К врачам должны сразу же идти и люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины.

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В ВОЗ добавили, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса. В октябре директор центра «Вектор» Ринат Максютов пообещал, что организация разработает объединенную вакцину против коронавируса и гриппа, исследования уже идут.

Ранее врач медицинского центра в Портленде Рави Томар предупредил об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом, так как иммунитету человека становится сложнее справляться с двумя заболеваниями. Наиболее подвержены риску люди старше 65 лет, беременные, а также те, кто страдают от диабета, астмы и сердечных заболеваний. В случае двойного заражения лечение занимает значительно дольше. Также увеличивается риск летального исхода.

По данным на 12 ноября, в мире насчитывается более 51,9 миллиона зараженных коронавирусом, из них более 1,28 миллиона скончались, еще 33,8 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции и России.