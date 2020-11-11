Названы формат и сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса по месту жительства может начаться в январе-феврале 2021 года. Формат и сроки процедуры назвал директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

По его словам, к указанному времени в России будет производиться 5-6 миллионов доз вакцины в месяц. На данный момент вакцинация в стране ведется по производственному принципу — прививки делают врачам и учителям, объяснил Гинцбург.

Ранее 11 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил о запуске в массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V». По его словам, препарат вышел в гражданский оборот и его распространяют по регионам России.

«Спутник V» — первая российская вакцина от коронавируса. Это — аденовирусный препарат, созданный на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В этом препарате нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.