Объявлено массовое производство вакцины «Спутник V»

В России запускается массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V», объявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС в среду, 11 ноября.

«Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — сказал министр. По его словам, препарат уже вышел в гражданский оборот — его начали распространять по регионам страны.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в течение ближайших недель. По его словам, вакцинация позволит добиться существенного снижения заболеваемости COVID-19 и переломить ситуацию.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, стал первой российской вакциной от коронавируса. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В этом препарате нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.