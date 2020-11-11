Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Описаны сценарии жизни Трампа после поражения на выборах
Россиянка рассказала об игнорирующих «ковидные правила» соотечественниках в Турции
Собянин раскрыл возможные сроки введения новых ограничений в Москве
Россияне стали рекордно много тратить
Создан смартфон с восемью камерами
Владельцев животных призвали соблюдать социальную дистанцию между питомцами
Телеведущий пообещал сделать прививку от коронавируса в прямом эфире
Никита Михалков оскорбился роликом экологов и заявил на них в полицию
Собянин дал прогноз по коронавирусу 
Новости партнеров

Объявлено массовое производство вакцины «Спутник V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России запускается массовое производство вакцины от коронавируса «Спутник V», объявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС в среду, 11 ноября.

«Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали технологические регламенты и запускают массовое производство», — сказал министр. По его словам, препарат уже вышел в гражданский оборот — его начали распространять по регионам страны.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться в течение ближайших недель. По его словам, вакцинация позволит добиться существенного снижения заболеваемости COVID-19 и переломить ситуацию.

Препарат «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи, стал первой российской вакциной от коронавируса. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В этом препарате нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчики заявили о 92-процентной эффективности вакцины «Спутник V»
Назван срок начала массовой вакцинации от коронавируса в России
Эксперт спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом