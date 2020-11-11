Эксперт спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом

Заведующий лабораторией генетики РНК-содержащих вирусов Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Станислав Маркушин спрогнозировал период окончания высокой заболеваемости коронавирусом. Слова эксперта приводит ТАСС.

По его словам, заболеваемость будет значительной до начала массовой вакцинации населения.

«Заболеваемость коронавирусом будет значительной еще долго, пока не начнется массовая иммунизация с помощью новых вакцин. Значительных колебаний числа заболевших ждать не следует. В морозную погоду трудно ожидать резкого снижения заболеваемости, ухудшение ситуации может быть связано с началом гриппозной эпидемии и трудностями массовой защиты против коронавируса в зимний период», — предупредил эксперт.

В России за последние сутки выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. За сутки в стране скончались 368 пациентов с коронавирусом. Еще 15 600 человек выздоровели и выписались из больниц. Таким образом, с учетом обновленных данных коронавирусом заразились в общей сложности 1 817 109 россиян. Большинство (1 350 741) выздоровели. Еще 31 161 человек умерли.

К настоящему моменту в стране зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат под названием «Спутник V», разработанный центром имени Гамалеи. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации «ЭпиВакКороны» от центра «Вектор».