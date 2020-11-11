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Губернатор Камчатки заразился коронавирусом

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Фото: @vv_solodov / Instagram

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заразился коронавирусом. О положительном результате теста на COVID-19 глава региона сообщил на своей странице в Instagram.

Солодов добавил, что его самочувствие, «в целом, нормальное». В связи с заболеванием он уходит на самоизоляцию и продолжит работать в режиме видеосвязи. Глава региона пожелал всем здоровья и призвал беречь себя.

4 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что заразился коронавирусом. Он добавил, что продолжит работать удаленно. Глава региона пожелал всем здоровья и призвал беречь себя и своих близких.

В России за последние сутки выявили 20 977 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. За сутки в стране скончались 368 пациентов с коронавирусом. Еще 15 600 человек выздоровели и выписались из больниц. Таким образом, с учетом обновленных данных коронавирусом заразились в общей сложности 1 817 109 россиян. Большинство (1 350 741) выздоровели. Еще 31 161 человек умерли.

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