Глава Алтая заразился коронавирусом

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заразился коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Вирус был выявлен при плановом тестировании. Состояние главы Алтая оценивается как удовлетворительное. В настоящее время Хорохордин выполняет свои обязанности дистанционно и находится на амбулаторном лечении.

Правительство работает в плановом штатном режиме.

26 октября коронавирус выявили у двух российских глав регионов — губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Спустя несколько дней коронавирусом заразился глава Еврейской автономной области Владислав Гольдштейн.

В России за последние сутки зафиксировано 18 257 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 655 038 человек. За весь период зафиксировано 28 473 летальных исхода, выздоровели 1 236 033 человека.