Глава Еврейской автономной области заразился коронавирусом

Глава Еврейской автономной области Владислав Гольдштейн заразился коронавирусом, сообщил он в своем Instagram.

«Как минимум две недели я буду исполнять свои служебные обязанности в удаленном режиме. Соблюдаю предписания врачей, ни с кем не контактирую. Стараюсь поскорее вернуться в строй», — написал губернатор.

Гольдштейн отметил, что коронавирус — это не «шутка, мировой заговор или коммерческий ход». Он указал, что COVID-19 плохо изучен, опасен и вызывает серьезные осложнения. «Я знал об этом, когда мы пытались достать для региона маски весной. Я знал об этом, когда просил всех носить их в общественных местах. Я узнал об этом, когда заболел», — добавил политик.

Он попросил россиян беречь себя и близких, особенно пенсионеров, а также носить маски и следить за гигиеной.

Ранее заразившийся коронавирусной инфекцией губернатор Иркутской области Игорь Кобзев попал в больницу. Врачи оценили его состояние как стабильное.