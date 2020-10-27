Губернатор Иркутской области госпитализирован

Заразившийся коронавирусом нового типа губернатор Иркутской области Игорь Кобзев госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — рассказал собеседник агентства.

О заболевании Кобзева стало известно в понедельник, 26 октября. На тот момент его состояние расценивалось как хорошее, он продолжал работать на самоизоляции.

17 октября стало известно о положительном тесте на коронавирус у главы Хакасии Валентина Коновалова. До этого, 14 октября, заболел губернатор Костромской области Сергей Ситников. Всего вирусом заразились 17 глав российских регионов, включая Кобзева.

За все время в Иркутской области зафиксировали 22,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них вылечились более 19 тысяч пациентов. Всего в России насчитывается более 1,5 миллиона случаев заболевания COVID-19.