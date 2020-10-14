Губернатор Костромской области заразился коронавирусом

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил на своей странице в Instagram, что заразился коронавирусом и перенес свою инаугурацию, запланированную на четверг, 15 октября.

«Вот зараза добралась и до меня. Сегодня у меня с помощью теста был выявлен ковид. В этой связи отменяю все мероприятия», — написал глава региона.

Ситников рассказал, что чувствует себя «вполне хорошо», у него нет температуры и проблем со здоровьем. Все совещания губернатор будет проводить в дистанционном режиме.

Действующий губернатор Костромской области Сергей Ситников был переизбран на выборах главы региона 13 сентября. Он набрал 64,66 процента голосов.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились губернаторы Самарской и Орловской областей Дмитрий Азаров и Андрей Клычков, а также глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова.

В России, по данным оперативного штаба, за последние сутки выявили 14 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 регионах страны, такие показатели зафиксированы в стране впервые. Зафиксировано 239 летальных исходов, полностью выздоровели 7920 человек. С начала пандемии в стране выявили 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах, 23 205 летальных исходов и 1 039 705 выздоровлений.