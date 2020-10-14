Описано состояние легких умерших россиян с коронавирусом

Главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина описала состояние легких умерших пациентов с коронавирусом после вскрытия. По словам медика, орган значительно отекает и весит в несколько раз больше положенного. Ее слова приводятся на сайте «Вести.ru».

Патологоанатом отметила, что смерть пациентов с коронавирусом зачастую наступает в результате тромбоэмболии — закупорки легочной артерии. «Пять минут, и человек может умереть. Умирают мучительно. Люди попросту не могут дышать», — рассказала Гришина. Причем, по ее словам, умирают люди трудоспособного возраста.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол. Сегодня было вскрытие — абсолютно соматически здоровый человек. Печень, сердце — все в порядке. Но каждое легкое весило по 1,5 килограмма», — добавила Гришина.

Ранее заведующая пульмонологическим отделением городской многопрофильной больницы №2 Санкт-Петербурга Ирина Крошкина рассказала об ошибочных способах восстановления легких после коронавируса. К ним относится надувание шариков и масляные ингаляции для «обеззараживания» бронхов. Полезное же воздействие окажут пешие прогулки. Также можно дуть через соломинку в воду, создавая сопротивление на выдохе, уточнила она.