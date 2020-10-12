Губернатор Орловской области заразился коронавирусом

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Клычков добавил, что продолжит работать дистанционно, совещания будут проходить по видеосвязи. Он также написал, что коронавирус «не обошел его семью».

Губернатор напомнил, что на прошлой неделе заболеваемость в Орловской области превысила сто человек за сутки. За последние сутки заразились 112 человек, выздоровели 30. Всего с начала пандемии в регионе выявлено 9665 заболевших, 7520 выздоровевших, умерли 137 пациентов.

9 октября стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, он намерен работать из дома. 8 октября сообщалось о заражении единственной в России женщины во главе региона — губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.