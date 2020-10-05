Губернатор Омской области заразился коронавирусом

Губернатор Омской области Александр Бурков заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

По словам Буркова, он сдал тест 4 октября при подготовке к встрече с главами других регионов, результат оказался положительным. Глава региона добавил, что заболевание протекает бессимптомно, но он уйдет в режим самоизоляции и продолжит работать дистанционно, отложив участие в мероприятиях.

Он добавил, что «неукоснительно» соблюдает рекомендации врачей, и призвал граждан не игнорировать масочный режим и социальную дистанцию.

28 сентября сообщалось, что госпитализирован губернатор Алтайского края Виктор Томченко, у которого диагностировали двустороннюю пневмонию. В пресс-службе краевого правительства уточнили, что тест на коронавирус у главы региона отрицательный.

С начала пандемии коронавирусом переболели губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Калмыкии Бату Хасиков, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Удмуртии Александр Бречалов, губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Глава Тувы Шолбан Кара-оол 24 августа сообщил, что заразился коронавирусом повторно — первый раз это произошло 25 мая. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что у повторного заражения Кара-оола нет подтверждения.