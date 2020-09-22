Российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщается на сайте правительства региона.

Глава российского региона уже перешел на дистанционный режим работы. «Губернатор Виктор Томенко постоянно находится на связи с членами Правительства и руководителями всех органов краевой власти. Мероприятия с его личным участием пока отменены на ближайшие 10-14 дней», — говорится в сообщении пресс-службы.

Томенко призвал жителей края придерживаться необходимых мер безопасности и профилактики коронавируса, а также беречь себя и своих близких.

В июне Томенко уже уходил на самоизоляцию из-за выявления коронавируса у нескольких сотрудников администрации. В пресс-службе тогда уточнили, что Томенко будет раз в несколько дней проходить тесты, компьютерную томографию и другие необходимые обследования.

Всего с начала эпидемии коронавируса в регионе выявили более 13 тысяч зараженных. Из них выздоровели 11,7 тысячи человек.