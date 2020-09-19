Еще один российский губернатор заразился коронавирусом

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заразился коронавирусом. Об этом он в субботу, 19 сентября, сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Счел необходимым проинформировать вас, что, к сожалению, не удалось избежать инфекции коронавируса. Сдал тест, который показал положительный результат», — написал Радаев.

По словам губернатора, болезнь у него протекает в легкой форме. В настоящее время он находится на самоизоляции, однако продолжает работать в дистанционном режиме.

В июле сообщалось, что коронавирус обнаружили у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, который является самым молодым руководителем региона в России. В августе стало известно, что инфекцию выявили и у главы Калмыкии Бату Хасикова.