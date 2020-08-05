Глава Калмыкии заразился коронавирусом и обратился к жителям

Глава Калмыкии Бату Хасиков заразился коронавирусом. О получении положительного результат теста он рассказал на странице в социальной сети во время обращения к местным жителям.

«Ничего хорошего в болезни нет, но переношу легко. Иммунитет позволяет», — сказал он, отметив, что члены его семьи не заразились.

Он подчеркнул, что ответственное отношение граждан к своему здоровью поможет победить пандемию.

Хасиков уточнил, что продолжает работать удаленно. По его словам, в регионе хватает койко-мест для лечения инфицированных пациентов, однако наблюдаются сложности с пропускной способностью лабораторий. «Дал поручение брать больше проб и анализов и оперативней предоставлять людям результаты исследований», — сказал он.

31 июля стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России.

28 июля губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако диагноз не подтвердился.