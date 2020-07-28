Губернатора Чукотки госпитализировали с подозрением на коронавирус

Губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Глава региона рассказал, что после контакта с инфицированным больным у него уже несколько дней держится высокая температура. «По результатам обследования — пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов. Следуя рекомендации врачей, лег в больницу», — сказал он.

Копин находится в Чукотской окружной больнице. Он отметил, что рассматривает болезнь «как возможность увидеть своими глазами работу врачей, младшего и среднего медицинского персонала, оценить условия для пациентов».

В мае Копин перечислил свою зарплату на борьбу с коронавирусом. Средства пошли на закупку стационарных приборов для термометрии, а также на технические средства для удаленного обучения детей из малообеспеченных семей.

Чукотский автономный округ занимает последнюю строчку среди всех регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии там зафиксировано 152 случая инфицирования, один пациент скончался.

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